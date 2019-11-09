التاريخ: 09-نوفمبر-2019
11 مشاهدة
توقعت لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالقيادة العامة عدم مواجهتها لأي إشكاليات في مسألة رفع الحصانة إذا ما تطلب الأمر، في وقت أكدت فيه الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات.
وقال نبيل أديب رئيس اللجنة، في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن اللجنة في حالة اجتماعات ومشاورات مستمرة، مشيراً إلى أن أشرطة الفيديو تحتاج لتوثيق للتأكد من حقيقتها وعدم تعرضها للتركيب والفبركة، لافتاً إلى قبول البينات الأخرى مثل المراسلات والتصوير والتسجيلات الصوتية. وأوضح أديب أن اللجنة في انتظار تحقيق مطلوباتها المُتمثّلة في توفير مقر، وتقديم دعم فني وإداري لها حتى تضطلع بدورها كاملاً بالصورة المطلوبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة فض الاعتصام: لا نتوقع إشكالات في مسألة رفع الحصانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.