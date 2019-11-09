وزير التربية: يجب توزيع فرص التعليم بعدالة

أكد وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم بأن توزيع فرص التعليم بين أبناء السودان في الريف والحضر في التعليم الأساسي وماقبله يعتريه عدم توزيع الفرص بعدالة مما يتطلب العمل على معالجة هذا الخلل .

وقال التوم خلال المؤتمر الصحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء، اليوم “السبت” إنه وبحسب الإحصائيات التي وجدت إن نسبة 46.1% عام 2017م ، مِن من يستحقون التعليم التحقو بالتعليم، منهم 7 ولايات نسبة الالتحاق بها تصل مابين 52.1% الى 96.1% بينما هناك 11 ولاية تصل فيها النسبة إلى ما بين 18.6% إلى 44.5% مؤكداً على ضرورة الإعتراف بهذا الخلل والعمل على معالجته .

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وأشار الوزير بحسب سونا ألى إن هنالك أسباب يجب الإلتفات إليها منها نكران الحقوق وعدم الإنصاف وفقر الجودة و الخلل البنيوي وهي أسباب أدت إلى تأخر في التعليم الجيد والنوعي والذي يجب أن يتمتع به أي طفل في السودان مؤكدا على إزالة الفوارق بين القرى والمدن حتى يجد كل طفل حقة في التعليم أين ما وجد .

وقال سيادته إن أكثر من 45% من الفئة العمرية بين 6 سنوات إلى 13 سنه خارج المدرسة، مشيرا إلى أن تعريف الشخص الأمي هو أنه كل من لم يتلقى تعليم متصل لمدة خمسة سنوات فهو أمي، لهذا نجد أن مرحلة الأساس تتكون من 6 سنوات متصلة .

وأقر الوزير بأن الجهل والأمية متفشية بصورة كبيرة وأنها يجب محاربتهم من خلال توفير تعليم جيد ونوعي لكل سوداني مؤكداً على ضرورة أن يكون التعليم بصورة للمرحلة الأولية ست سنوات والمرحلة المتوسط ثلاث سنوات والثانوي ثلاث سنوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)