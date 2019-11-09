بالفيديو : مدرعة شرطة تدهس مواطن أثناء إحتجاجات الخرطوم وتثير جدلاً واسعاً

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “فيس بوك” لعربة شرطة “مدرعة وهي تدهس مواطناً أثناء مطاردة .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) المقطع أثار رد فعل واسع وأغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان , حيث يظهر المقطع مدرعة تابعة لقوات الشرطة وهي تطارد محتجين بإحدى الشوارع الرئيسية بالخرطوم وأثناء المطاردة دهست المدرعة أحد الشباب .
وقام الناشط “عثمان ذوالنون” بنشر المقطع بصفحته بموقع “فيس بوك” تحت عنوان “تتواصل الثورة إلى أن تصبح مدنية كاملة .. ومحاسبة حقيقية … أنظروا إلي السحل والقتل بآليات الشرطة الجديدة” , حيث عبر المتابعين عن غضبهم من المعاملة التي وصفوها بالسيئة من قبل قوات الشرطة مع المحتجين السلميين .
وكانت المظاهرات قد انطلقت من جديد بالخرطوم وعدد من الولايات إثر وفاة الشرطي “نزار النعيم” بالقاهرة , حيث كان قد صرح قبل وفاته بأنه يمتلك أدلة على أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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