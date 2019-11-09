نصيحة أخيرة للإسلاميين.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألاحظ هذه الأيام أن بعض القيادات في الحركة الإسلامية وكتابها يحاولون التبرير لما حدث خلال فترة الإنقاذ التي حكموا فيها منهم من يتحدث عن الإنجازات التي يريد بها تبرير حكمهم والأسوأ يدعي بعضهم أن لديهم القوة العسكرية التي ستعيدهم للسلطة كما ذكر لي من أثق فيه أن أحد قياداتهم قال أن لديهم السلاح والعناصر التي ستعيد لهم السلطة!!

قرأت قبل يومين مقالا بعنوان (كي لا ننسى) للشيخ صلاح أبو النجا أحد القيادات التي نشطت وعاصرت الحركة الإسلامية منذ خمسينات القرن الماضي حاول أن يقول أن نظام الإنقاذ الذي أدارته الحركة الإسلامية قد قام بإنجازات عظيمة!! ورغم أن الأستاذ صلاح أبو النجا يتمتع بشخصية محترمة ووقورة وساهم مساهمات كثيرة في النظام المصرفي السوداني أو ما يسمي النظام المصرفي الإسلامي فليسمح لي أن أختلف معه..

صحيح أن النظام السابق قد ببعض الإنجازات كما ذكر في مقاله مثل بعض الكباري والطرق بل أضيف اليه أن في عهده تطور نظام الاتصالات واستخرج البترول وازداد عدد المدارس والجامعات وهذا واجب نظام حكم ثلاثة عقود وأقل مما يجب، ولكن لنسأل السيد أبو النجا أين ذهبت أموال البترول ولماذا فشل النظام في الاستفادة منها في تطوير القطاعات الإنتاجية والمشروعات الكبرى كالزراعة والصناعة والبنيات الأساسية وقطاع التصدير؟ لماذا انهار الجنيه السوداني حتى كاد يلامس الدولار في آخر أيام الإنقاذ تسعين ألف جنيه وقد كان في البداية اثني عشر جنيها وقال أحد قيادات الإنقاذ لولا الإنقاذ لوصل الدولار إلى عشرين جنيها؟؟

لماذا انهار الإنتاج وتقلصت الصادرات ولماذا فشلت ثورة التعليم وانحدر القطاع الصحي لهذا المستوى المريع وخرجت الدولة من دعم التعليم العام والصحة وحلت المستشفيات والمدارس والجامعات الخاصة محلها؟

ثم نسأل هل النظام المصرفي الإسلامي الذي قال به الشيخ أبو النجا قد دعم التنمية الاقتصادية وساهم في مواجهة الفقر والبطالة والتضخم أم صار داعما للأغنياء الذين يملكون الضمانات العقارية لدرجة انهار عدد من المصارف بسببهم؟

أما القول بأن الشريعة الإسلامية قد طبقت فذلك أمر مردود تماما فالجميع يعرفون أن نظام الحركة الإسلامية كان أبعد ما يكون عن الشريعة حيث عم الفساد المالي والأخلاقي وعكس ما ذكر الكاتب أنها حاربت الخمور والزني والميسر فكما يعلم الجميع أن أكثر الفترات التي مرت علي البلاد بانتشار اللقطاء كان في عهد الإنقاذ وما (دارالمايقوما) وانتشار المخدرات إلا مثال واضح!!!

أما ما قيل عن نظام الزكاة فحدث ولا حرج فيعلم الجميع أن أكبر خطأ كان في تسييس هذا الديوان حيث لا يقدَّم لإدارته العليا إلا أهل الولاء لا أهل الكفاءة من أجل التمكين ولم يحارب الفقر بالكفاءة اللازمة.

أما الحديث عن التصنيع الحربي فلا أود التطرق إليه لحساسيته ويكفي ما تحدث عنه بعض الخبراء..

أخيرا أقول إذا كانت هناك مبانٍ قد شُيِّدت فقد انهارت الأخلاق وانتشر النفاق بصورة مزرية..

أخيرا أحذِّر كل من تسوِّل له نفسه بمحاولة إعادة نظام الإنقاذ بقوة السلاح فهذا جنون وانتحار.. أكرر جنون وانتحار وخطأ جديد وكارثي بعد انقلاب الإنقاذ!.