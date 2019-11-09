قُبلة ساخنة من أمير السعودي لـ”أصالة” تشعل المواقع !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشعل مقطع فيديو للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة أصالة نصري ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.وفي تبريره لما حدث، قال “بن مساعد”: ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”.وعلقت أصالة هي الأخرى على قبلة الأمير الذي كتب ولحن عدداً من الأغاني لها منها أغنية “لن تكون” التي غنتها باللهجة الخليجية.