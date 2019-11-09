وفاة سجين في ظروف غامضة بسجن الحصاحيصا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق شرطة الحصاحيصا في البلاغ المدون تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة ، بعد وفاة نزيل بسجن الحصاحيصا .

وتشير الوقائع الى أنه تم نقل المتوفي للمستشفى بغرض العلاج ليتم الإبلاغ عن وفاته بواسطة نظامي .

عليه إتخذت الشرطة كافة اجراءاتها القانونية اللازمة ، وبواسطة أمر تشريح صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة .

والجدير بالذكر أن المتوفي قد تم القبض عليه في بلاغ جنائي. المادة السابقة مصرع سيدة طعنا بسكين لهذا السبب بالأزهري… المقالة القادمة أمير الكويت يوجه رسالة مؤثرة إلى إيران “الصديقة” ويدعو لتجاوز “الكارثة”

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