الرحيل او الاقتلاع.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ اولترس الهلال لسان حال الجماهير الزرقاء رفعوا خلال مباراة الفرسان لافته ضخمه كتبوا عليها (ابو كسكته والاتباع ، الرحيل او الاقتلاع) .

@ لافته المختصر المفيد عبّرت عن مشاعر ابناء الهلال وصفعت جماعة ودبدر وحنفي والمدهش وكل الذين يريدون سرقة لسان اهل الهلال لتكريم ابو كسكته .

@ التكريم اللقيط لا تُعرف الى الان الجهه التي تتبناه !!

@ بدايةً زعموا انها شُلة اللجنه الاستشاريه ولما ادركوا ان اللجنه نبت شيطاني لا وجود له في النظام الاساسي للهلال اصطنعوا جسم هلامي اسموه (رابطة ابناء السودان) !!

@ الغبي الذي اقترح الاسم المضحك فات عليه ان مثل هذه الكيانات تجمع ابناء السودان بالخارج لا الداخل .

@ الموقف الغبي هذا ذكرني حكاية (سفارة السودان بالخرطوم)

???? اقتربت مباريات الهلال الافريقيه ولا يزال (الشغيل) خارج التشكيله !!

@ الشغيل بخبرة السنين اهم لاعب للمنافسه الافريقيه .

@ ثغرة الشغيل ظهرت في المباريات السابقه وآخرها مباراة الفرسان .

@ غياب الشغيل عن التشكيله ارتبط بدخول لاعب المريخ السابق منظومة الجهاز الفني .

@ ان كان للاعب المريخ السابق اي خلاف مع الشغيل ويونس فليكن ذلك بعيداً عن الفريق .

???? في محاضرة مباراة الاهلي خصص مدرب الهلال الضربات الثابته لفارس وبس .

@ ( اطهر) كسر التعليمات ونفذ الضربه التي جاء منها الهدف الاول .

@ فارس نفذ ضربه بعدها عانقت الكشافات !!

???? ( الاتحاد يستهدف المريخ ويبعد منجد عن لقاء القمه) !!

@ الخط عاليه كان العنوان البارز لصحيفه مريخيه .

@ من يقول لهذه الصحيفه ان منجد ليس الغربال او العقرب حتى يكون مؤثراً في القمه .

@ من يقول لها ان الهلال هو المتضرر من غياب منجد عن القمه لا المريخ .

@ احلى انتصارات الهلال على وصيفه كانت في وجود منجد وآخر ذلك قمة ابوظبي .

???? نشكر كل رموز وقيادات الهلال الذين رفضوا المشاركه في مهرجان الخزي والعار احتراماً لفقيد الهلال كابتن زغبير .

@ من يعرف اسرة الفقيد علي ترير لا يتعجب من رفضها استلام دعوة مهرجان الغناء على جثة زغبير .

@ التاريخ لن يرحم يا ود بدر ، حنفي ، المدهش ودوله .

???? القوارير التي استهدفت مساعد مدرب الهلال عقب سحبه للثعلب في مباراة الفرسان تؤكد ان جماهير الهلال ما عادت تتحمل خصومات لاعب المريخ السابق مع بعض اللاعبين ولا تقبل تصفية الحسابات .

???? ثلاثه من كبار المحامين احدهم يحمل درجة الدكتوره في القانون التقوا الصحفي صاحب القلم الحاااااد .

@ المحامين الثلاثه واحدهم قاضي محكمه عليا سابق اطلعوا على كتابات الصحفي وتم تكيفها قانونياً تحوطاً من اي بلاغ مضاد .

@ الثلاثي وضع خط دفاع جرئ ومثير في حال التقاضي .

@ خط الدفاع اياه يرتكز على الاقرار بما ورد في المقالات واثبات ان الشاكي ملوث السيره معوج المسيره ويستحق البتر من المجتمع الرياضي المعافى مستفيدين من سابقة جواز النقد للمصلحة العامه .

@ شهود الدفاع ابدوا الموافقه على الادلاء بشهادتهم .

@ (محكمة العصر) ستكون حديث الناس في مقبل الايام .

@ صحافة المبادئ والقيم قادره على بتر كافة السلوكيات المرفوضه حتى لو تمت خارج الحدود .

???????? كلام سياسه .

@ الجيش نفى بصحيفة (الانتباهة) امس ما نسبته احدى الصحف من استياء عسكري لقميص حمدوك .

@ الصحيفه الكاذبه لم تورد اكذوبة الاستياء فقط بل زعمت ان الجيش هدد بعدم استقبال حمدوك مجدداً ان اتى بقميص وعليه فإن النفي فقط لا يكفي .

@ حينما يتعلق الامر ب (تمرد) قوه نظاميه وتهديدها لرئيس السلطه التنفيذيه فإن النفي لوحده غير كاف .

@ مثل هذا الخبر كان كافياً قبل اشهر لاغلاق الصحيفه لكن الاجهزه التي كان تفعل ذلك (الامن ومجلس الصحافه) تغض الطرف عن كل ما يستهدف الثوره .

@ مثلث اعلام العهد البائد (صحافه ، امن ، مجلس) لا يزال كما هو .

@ اعداء الثوره يستغلون مناخ الحريات لضرب الثوره .