الرحيل او الاقتلاع.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ اولترس الهلال لسان حال الجماهير الزرقاء رفعوا خلال مباراة الفرسان لافته ضخمه كتبوا عليها (ابو كسكته والاتباع ، الرحيل او الاقتلاع) .
@ لافته المختصر المفيد عبّرت عن مشاعر ابناء الهلال وصفعت جماعة ودبدر وحنفي والمدهش وكل الذين يريدون سرقة لسان اهل الهلال لتكريم ابو كسكته .
@ التكريم اللقيط لا تُعرف الى الان الجهه التي تتبناه !!
@ بدايةً زعموا انها شُلة اللجنه الاستشاريه ولما ادركوا ان اللجنه نبت شيطاني لا وجود له في النظام الاساسي للهلال اصطنعوا جسم هلامي اسموه (رابطة ابناء السودان) !!
@ الغبي الذي اقترح الاسم المضحك فات عليه ان مثل هذه الكيانات تجمع ابناء السودان بالخارج لا الداخل .
@ الموقف الغبي هذا ذكرني حكاية (سفارة السودان بالخرطوم)
???? اقتربت مباريات الهلال الافريقيه ولا يزال (الشغيل) خارج التشكيله !!
@ الشغيل بخبرة السنين اهم لاعب للمنافسه الافريقيه .
@ ثغرة الشغيل ظهرت في المباريات السابقه وآخرها مباراة الفرسان .
@ غياب الشغيل عن التشكيله ارتبط بدخول لاعب المريخ السابق منظومة الجهاز الفني .
@ ان كان للاعب المريخ السابق اي خلاف مع الشغيل ويونس فليكن ذلك بعيداً عن الفريق .
???? في محاضرة مباراة الاهلي خصص مدرب الهلال الضربات الثابته لفارس وبس .
@ ( اطهر) كسر التعليمات ونفذ الضربه التي جاء منها الهدف الاول .
@ فارس نفذ ضربه بعدها عانقت الكشافات !!
???? ( الاتحاد يستهدف المريخ ويبعد منجد عن لقاء القمه) !!
@ الخط عاليه كان العنوان البارز لصحيفه مريخيه .
@ من يقول لهذه الصحيفه ان منجد ليس الغربال او العقرب حتى يكون مؤثراً في القمه .
@ من يقول لها ان الهلال هو المتضرر من غياب منجد عن القمه لا المريخ .
@ احلى انتصارات الهلال على وصيفه كانت في وجود منجد وآخر ذلك قمة ابوظبي .
???? نشكر كل رموز وقيادات الهلال الذين رفضوا المشاركه في مهرجان الخزي والعار احتراماً لفقيد الهلال كابتن زغبير .
@ من يعرف اسرة الفقيد علي ترير لا يتعجب من رفضها استلام دعوة مهرجان الغناء على جثة زغبير .
@ التاريخ لن يرحم يا ود بدر ، حنفي ، المدهش ودوله .
???? القوارير التي استهدفت مساعد مدرب الهلال عقب سحبه للثعلب في مباراة الفرسان تؤكد ان جماهير الهلال ما عادت تتحمل خصومات لاعب المريخ السابق مع بعض اللاعبين ولا تقبل تصفية الحسابات .
???? ثلاثه من كبار المحامين احدهم يحمل درجة الدكتوره في القانون التقوا الصحفي صاحب القلم الحاااااد .
@ المحامين الثلاثه واحدهم قاضي محكمه عليا سابق اطلعوا على كتابات الصحفي وتم تكيفها قانونياً تحوطاً من اي بلاغ مضاد .
@ الثلاثي وضع خط دفاع جرئ ومثير في حال التقاضي .
@ خط الدفاع اياه يرتكز على الاقرار بما ورد في المقالات واثبات ان الشاكي ملوث السيره معوج المسيره ويستحق البتر من المجتمع الرياضي المعافى مستفيدين من سابقة جواز النقد للمصلحة العامه .
@ شهود الدفاع ابدوا الموافقه على الادلاء بشهادتهم .
@ (محكمة العصر) ستكون حديث الناس في مقبل الايام .
@ صحافة المبادئ والقيم قادره على بتر كافة السلوكيات المرفوضه حتى لو تمت خارج الحدود .
???????? كلام سياسه .
@ الجيش نفى بصحيفة (الانتباهة) امس ما نسبته احدى الصحف من استياء عسكري لقميص حمدوك .
@ الصحيفه الكاذبه لم تورد اكذوبة الاستياء فقط بل زعمت ان الجيش هدد بعدم استقبال حمدوك مجدداً ان اتى بقميص وعليه فإن النفي فقط لا يكفي .
@ حينما يتعلق الامر ب (تمرد) قوه نظاميه وتهديدها لرئيس السلطه التنفيذيه فإن النفي لوحده غير كاف .
@ مثل هذا الخبر كان كافياً قبل اشهر لاغلاق الصحيفه لكن الاجهزه التي كان تفعل ذلك (الامن ومجلس الصحافه) تغض الطرف عن كل ما يستهدف الثوره .
@ مثلث اعلام العهد البائد (صحافه ، امن ، مجلس) لا يزال كما هو .
@ اعداء الثوره يستغلون مناخ الحريات لضرب الثوره .
كانت هذه تفاصيل خبر الرحيل او الاقتلاع.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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