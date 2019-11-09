خطوة نحو تنظيم خطوات اتحاد السباحة !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مكالمة هاتفية جمعتني بسكرتير الاتحاد السوداني للسباحة الاستاذ طارق عبدالسلام صباح الخميس الماضي معقبا علي ما جاء بهذة الزاوية تحت عنوان (اتحاد السباحة السوداني ..خطوات تنظيم) مشيدا بالمهنية في تناول الموضوع ومتقبلا النقد الذي وصفه بالموضوعي.

سكرتير اتحاد السباحة قال انهم كانوا بحاجة لمن يبصرهم باخطائهم ويكشف لهم السلبيات كي يتفادوها في مقبل تنظيم المسابقات وهو بهذا الفهم يؤكد احترامه للاعلام الذي يهدف لتطوير المنشط بتبصيره للمسؤلين بما يقدمه من نصح ونقد.

رد سكرتير الاتحاد عن ما اثرناه بشأن حجبهم للكؤوس وعدم تسليمها لمستحقيها من الابطال والاندية مؤكدا حدوث خطأ من اللجنة المنظمة في حصر عدد الكؤوس ورأوا ضرورة معالجة هذا الخطأ بالامتناع عن تسليمها مفضلين اقامة احتفال يشهد توزيع وتسليم تلك الكؤوس!!

شخصيا لم اقتنع بتبرير السكرتير خاصة وان مثل تلك المنافسات يتم تكوين لجان متخصة لها بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب تفاديا لحدوث مثل تلك الاخطاء وكان بالامكان معالجة الامر بشراء كؤوس بدلا من حجبها وقتل الفرحة بدواخل الاطفال!

كذلك تحدث سكرتير الاتحاد عن عملية الاختيار للمشاركة في البطولة التي ستنظم بكينيا مؤكدا اختيار كلية المنتخب من الثلاثة الاوائل في كل سباق علي ان يتم اختيار افضل (٢٠) من بينهم اعتمادا علي التمارين ليشاركوا بكينيا وهنا ايضا اجد نفسي مختلف مع الاخ طارق سيما وان حقوق البعض قد تهضم رغم حصدهم للميداليات الذهبية ببطولة الجمهورية.

شخصيا كنت اعتقد ان نتائج بطولة الجمهورية هي الفيصل لترشيح المشاركين في بطولة كينيا ولكن!!!!!

مافهمته من حديث سكرتير اتحاد السباحة بان بعثة نيروبي ستتكون من (٢٧) فردا منهم (٢٠) لاعبا وان التكلفة لا تقل عن (٢٠) الف دولار وبالتالي لا يستطيعون اختيار اكثر من هذا العدد وهنا نتساءل عن دور وزارة الشباب والرياضة في توفير منصرفات البعثة سيما وانها تشارك باسم السودان!!

مشهد اول

كتبت من قبل عن البطلة (حنين سامي) ورغم محاولات البعض التشكيك في صحة المعلومات التي حواها التقرير لكنني اشعر بالفخر لما تحققه من نتائج.

وسعدت بالكتابة عن البطل (يوسف محمد يوسف) الذي افخر باطلاقي عليه لقب (صائد الميداليات الذهبية) واتمني ان يكون عند حسن ظني به ليتوج بميداليات ذهبية خلال مشاركاته الخارجية المقبلة كما اناشد سكرتير الاتحاد توفير فرصة تدريب خارجية لهذا البطل.

مشهد ثاني

لم يعلق سكرتير اتحاد السباحة عن ما اثرناه بشان ضعف التدريب لدي السباحين والسباحات واتمني صادقا حل هذه الاشكالية حتي يحقق السودان ما نصبو اليه خلال المشاركات الخارجية.

مشهد اخير

التفاتة سكرتير اتحاد السباحة للبطل (صائد الميداليات الذهبية) يوسف محمد يوسف اثلجت صدري سيما وانها جاءت عقب كتابتي عنه.

تصرف سكرتير الاتحاد خطوة نحو تنظيم الخطوات .