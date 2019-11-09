إنهيار بئر للتنقيب العشوائي عن الذهب يؤدي بحياة مواطن…..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
لقى مواطن مصرعه داخل بئر للتنقيب العشوائي عن الذهب، بمنطقة العشار ببورتسودان، عندما انهارت عليه صخرة جيرية أثناء عمله في التعدين، وقال مصدر أمس، إن المواطن كان يعمل في تفتيت صخرة حجرية وسقطت على رأسه، ما أدى إلى تهشيمه، وأن زميله قام بانتشال جثته من داخل البئر، وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي دونت بلاغاً تحت المادة (51) إجراءات الوفاة في ظروف غامضة، وتم إرسال الجثة إلى المستشفى لمعرفة أسباب الوفاة.
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