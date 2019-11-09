الهلال يترقب اليوم قرار لجنة المسابقات.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ ٣ احداث هلالية تسيطر على الوضع الكروى في الساحة

▪︎ الهلال يتحوط لكافة الاحتمالات لشكواه ضد هلال كادقلي

▪︎ الهلال يرتب للاستفادة من فتح تسجيلات الكاف بهذه الخطوة

▪︎ لائحة التسجيلات تعطي الهلال الحق التسجيل خارج السيستم وأخطار الفيفا

▪︎ من نواحي إجرائية من المفترض ان يكون مدير النادي او الأمين العام عضوا في لجنة التسجيلات

▪︎ دور كبير لوفد السودان في مؤتمر الكاف وفتح باب التسجيلات مبكرا

▪︎ تجربة البرازيلي رودريغو مع ريال مدريد تشجع الهلال افريقيا

▪︎ المنتخب يكثف إعداده ويكتمل بوصول شيبوب

▪︎ منافس الهلال الافريقي يدخل في راحة بسبب منتخبات مصر

▪︎ إصابة خطيرة تهدد مهاجم الاهلي القاهري في المجموعات

▪︎ مفاجأة : إيقاف حارس المريخ لست مباريات ،،

▪︎ احتياطي حراس المريخ من فريق الشباب

▪︎ صدام ناري بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني

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# اصبح اسم الهلال هو المسيطر على الأحداث الكروية في الساحة ،،

والتركيز الاكبر طبعا للمشاركة الافريقية في الابطال من خلال المجموعات ،،

وهناك حدث مرتبط بهذه المشاركة وهو فتح الكاف للتسجيلات مبكرا من منتصف نوفمبر حتى تستفيد الاندية التى تاهلت للمجموعات

والحق يقال ان نقاشات هادفة من خلال مؤتمر الكاف الاخير بالقاهرة والذي شارك من خلاله السودان بفاعلية تمت مناقشة روزنامة الكاف والتعديلات التى طرأت من تعديل للموسم والذي تبعه تعديل في فترات التسجيل وكان ان استجاب الكاف لتوصية في هذا الخصوص وتقرر فتح باب التسجيلات ،،

والسؤال الذي يطرح نفسه مع قرار الاتحاد وربطها بالسيستم مع بداية يناير ، فان مدير نادي الهلال والملم بالقوانين وصاحب التجربة أكد ان الهلال بإمكانه ان يسجل لاعبين مفكوكيين من خلال هذه الفترة الجديدة خارج السيستم حسب لائحة التسجيلات وحسب لوائح الفيفا والمواد الواضحة في هذا الامر ،،

واعتقد ان ادارة الهلال استفسرته في هذا الخصوص وأدلى بدلوه ، والكل الان في انتظار خطوة الهلال وكذلك خطوة الاتحاد وما يمكن ان يقدم او يساعد الهلال او مخاطبة الفيفا بفتح السيستم خاصة للاعبين مطلوقي السراح ،،

وفي الأخبار ان الهلال بصدد تسجيل اثنين من لاعبيه الشباب في الكشف الافريقي للاستفادة من اثنين من الخانات الاربعة ، وغالبا الطرف الأيمن حلبي ونجم الدفاع دوشكا ،،،

وبرغم راي الكثيرين بان غياب الخبرة والتجارب سيكون لها تأثيرها وان الهلال لن يستفيد منهم وانه مجرد مليء للخانات تحوطا بما هو متاح ، فان تجربة الشباب مع ريال مدريد والبرازيلي رودريغو صاحب ال ١٨ عاما والهاتريك وتالقه وسط الكبار وتفوقه على لاعبين خبرة وفي البطولة القارية ابطال اوربا ، امام جالطة سراي ، كلها تقف في صف الشباب وان الهلال لو أتاح لهم الفرصة يمكن ان يصل ويحقق نتائج ، وفي السابق كان هناك كلام كثير حول صهيب الثعلب وهل هو ملائم للمشاركة الافريقية بعد ان كان يبعد من الكشف الافريقي ، الان صهيب يتفوق على لاعبين كبار حتى في كشف الهلال من خلال صناعة الأهداف ،،وكذلك اللاعب سليم الذي يسير بخطوات جيدة وأكد مكانته وأدواره الكبيرة في عودة الانتصارات الاخيرة للهلال ،،

مشكلة الهلال انه بعد قرار الكاف محتاج للتفكير واذا سار في كسب اللاعبين الذين انتهت عقوداتهم فيمكن مثلا ان يضيف الغربال او اي لاعب اخر مفكوك مثلا مدافع الخرطوم الوطني كرشوم او اي لاعبين اخرين لم يشاركوا في البطولات الافريقية لهذا الموسم ،،

في الأخبار ان رئيس الهلال وصل وبكل تاكيد سيحرك التسجيلات ونتمنى ان يدار الملف بحنكة ،،

– كم تمنيت لو تم اختيار مدير نادي الهلال عزالدين للجنة التسجيلات لانه ملم بالقوانين وإجراءات التسجيلات والاعتماد على المكتب التنفيذي وحده ليس كافيا ، وحتى الأمين العام د حسن على عيسى وجوده في اللجنة مهم خاصة فيما يتعلق بكتابة العقودات او المفاوضات مع اجانب لتسجيلهم وهكذا ،،،

لجنة تسجيلات الهلال ينقصها د حسن على عيسى والباشنهندس عزالدين الحاج والذي في فترة وجيزة اثبت نجاعة كبرى في العديد من الملفات ،،،

# من الأحداث الهلالية التى تسيطر على الساحة موضوع شكواه في هلال كادقلي

ومن المتوقع ان تجتمع لجنة المسابقات اليوم لحسم الامر

وقلنا الموضوع لا يخرج من ثلاث احتمالات والهلال يركز على احتمال كسب الشكوى والا فالاعادة قد تكون خيار مرض لكل الأطراف بحكم مشاركة اكثر من ضلع في الامر ، وحتى امر ان الهلال لم يقدم الشكوى قبل المباراة فان المتسبب في هذا الحكام طرف الاتحاد بشهادة مراقب المباراة ووصولهم متأخرين وحتى الحكم الرابع يقال انه كان ببنطلون قبل بداية المباراة وان الإجراءات تمت قبل المباراة يزمن اقل وان الهلال لم يستلم كشف هلال كادقلي في الوقت الذي تحدده اللائحة ،،

والاهم في الامر ان الهلال متحوط لكل الاحتمالات وحتى الاستئناف جاهز ،،،

لجنة المسابقات مطالبة باتخاذ القرارات العادلة والصحيحة حتى لا تكسر من جدبد من قبل لجنة الاستئنافات ،،،،

# ومن الأحداث المسيطرة ايضا على الساحة الهلالية تلك اللافتة التى ظهرت في مباراة الهلال الاخيرة ومنددة بالرئيس ومطالبة برحيله ، كيف يرحل وهو رئيس منتخب عبر جمعية عمومية

وهل هذا هو وقت رحيله والفريق مقبل على تنافس افريقي وتسجيلات ، هل يريد هؤلاء خيرا بالهلال ،،!؟

والغريب ان هذه الأحداث تزامنت والاستشارية تتأهب لتكريم الكاردينال غداً الاحد ،،

نتوقع قرارات هلالية حاسمة تجاه هذه التفلتات ،،،

# ومن الأحداث الهلالية المهمة والتى يجب الوقوف عندها تطبيق نظام الدخول الالكتروني لمباريات الهلال فقد كشفت المقارنات بعد اول تجربة ان الفارق في الدخل بين مباراة الهلال الاخيرة مع الفرسان وما قبلها من مباراة ، أظنها مباراة حي العرب فان الفارق كان كبيرا ويصل لخمسة وعشرين مليون جنيه ، مباراة دخلها في حدود الخمسين بتذاكر عادية ، وأخرى اكثر من ٧٥ مليون بتذاكر الكترونية ،،

والغريب في الامر ان مهمة التذاكر الالكترونية توقفت بين الشوطين ، وشهود قالوا انهم دخلوا بتذاكر بعدها عادية لا يعرف مصدرها ، تحتاج لوقفة اكثر ،،،

المهم ان الفكرة تأخرت كثيراً وكان في السابق كلما يتم التفكير فيها تحدث المتاريس وتحطيم البوابات ،،

الان الاتحاد وصل لقناعة لتقنينها وضبطها اكثر وتعميمها على جميع الاستادات والولايات ،،

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لحن الختام

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# انتظم منتخبنا الوطني في تمارينه وإعداده لمباراة ساوتومي وسط روح معنوية وتفاؤل كبير في كل الأوساط المتعلقة بالمنتخب والذي كان قد تعادل وديا من دون تمارين او اعداد مع منتخب الجيش سلبيا

وبالامس ومن خلال تقسيمة داخلية انهمرت الأهداف ووصلت لخمسة اهداف ،،

وكان اللاعب شيبوب اخر المنضمين للمنتخب بعد عودته من تنزانيا لانه كان مرتبط بمباراة يوم الخميس ولم يشارك في التقسيمة ،،،

سينتظم المنتخب في معسكره وتمارينه اليومية حتى موعد اللقاء،

والكل في ترقب وشوق للنقلة الجديدة للمنتخب ومشاركة ثلاثة من المحترفين في الدوريات الخارجية ،،

# جاء في الأخبار ان لجنة الاستئنافات أوقفت لاعب المريخ وحارسه منجد لأربع مباريات ، وكثيرون ونحن منهم اعتبرنا ان اللاعب توقف ثلاث مباريات لعبها فريقه ولم يشارك من خلالها وتبقى له لقاء القمة ، لتنكشف لاحقا بان قرار اللجنة جاء لأربع مباريات بعد ان يستوفي الإيقاف العادي ، اي إيقاف الطرد بالكرت الأحمر وهو مباراتان ، وبالتالي فان اللاعب يكون وقف مباراتي الفاشر كعقاب للكرت الأحمر حسب اللوائح المادة ١٦ / ٤ من لائحة الانضباط وبعدها يبدأ قرار لجنة الايتئنافات الإيقاف بدءا بمباراة الخرطوم الوطني الاخيرة ثم مباراة الهلال القادمة ويكون متبق له مباراتين اخريين حسب البرمجة ،،

# المريخ الان سيعاني في حراسة المرمى خاصة وقد علمنا ان الحارس الثالث عصام كانت قد تمت إعارته لنادي الخرطوم الوطني ولا يمكن ان يرجع الا في التسجيلات القادمة هذا اذا لم تكن إعارته تنتهي في هذا الوقت او ان المريخ اطلق سراحه بصورة كليه ، المعلومة هنا غير متوفرة حتى عند الكثير من المريخاب اصحاب الشان والقرار ،،

المهم ان المريخ سيعتمد بجانب ابوعشرين على حارس الشباب كاحتياطي والمجازفة هنا ستكون كبيرة ،،

# أنهى الاهلي القاهري منافس الهلال في مجموعات الابطال معسكره بالإمارات ومنح لاعبيه راحة تمتد لأسبوع بسبب انضمام عدد كبير منهم للمنتخبات المصرية خاصة المنتخب الاول الذي يتاهب لمواجهة كينيا ، وهناك المنتخب الاولمبي الذي يشارك في نهائيات افريقيا المؤهلة للاولمبياد تحت ٢٣ سنة ويشارك معه هنا محسن ورمضان صبحي ، ،،

مع المنتخب الاول اكثر من لاعب أبرزهم الشحات والذي سبب هلعا للاهلاوية بعد إصابته ومغادرته الملعب ويتخوفون ان تتطور الاصابة وتكون خطيرة ،،،

لكن الخبر السار للأهلي من خلال ودية ليبيريا تألق لاعبه حمدي فتحي صاحب الهدف الوحيد بي المباراة برغم دخوله بديلا وكان قد سجل ايضا في المباراة السابقة لمنتخب مصر بعد دخوله ،،

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الحالة

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# في ابطال اوربا ازعج برشلونة قاعدته العريضة وأصبح مهددا بوداع الابطال من المجموعات وأمامه مباراتين اخيرتين مع منافسيه للصعود ، بروسيا دورتموند في برشلونة الكامب نو ، وأخرى في ميلانو الإيطالية ملعب السان سيرو امام الانتر ،،

ترى كيف تأتي النهايات هذه المرة ، يتفوق برشلونة ام يصمد دورتموند بعد الريمونتادا الخطيرة وتحوبل خسارته امام الانتر على ملعبه من تأخر بهدفين نظيفين لفوز بثلاثية ،،،

# اليوم قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ، خاصة وان الفريقان الان بعيدان عن الصدارة ولكنها مهمة لهما وتقرب الفائز اكثر وفي ذات الوقت فهي بطولة قائمة بذاتها ، يخوضها بايرن ميونخ قبل ان يعلن او يعين مدربا جديدا بعد ان اقال مدربه الكرواتي بعد الخسارة الخامسة في الدوري ،،،

# وفي انجلترا انطلقت حرب التصريحات مبكرا ، وقمة غد الاحد بين المتصدر ليفربول وملاحقه مانشيستر سيتي حامل اللقب ،،،

واليوم مباريات متباينة لشيلسي وتوتنهام وأبرزها لقاء ليستر سيتي والارسنال ،،

# في اسبانيا يلعب اليوم الريال ويلعب برشلونة والمطاردة مستمرة على الصدارة وفارق النقطة لصالح برشلونة حتى الان. ،،

# يستقبل الهلال السعودي اليوم اوراوا بطل اليابان في ذهاب نهائي ابطال اسيا