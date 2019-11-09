اديب: لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة في حالة اجتماعات مستمرة..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقّعت لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالقيادة العامة، عدم مُواجهتها لأيِّ إشكالات في مسألة رفع الحصانة إذا ما تطلّب الأمر، وأكّدت الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات.

وقال رئيس اللجنة نبيل أديب حسب (أس. أم. سي) أمس، إن اللجنة في حالة اجتماعات ومُشاورات مُستمرة، وأضاف بأنّ أشرطة الفيديو تحتاج لتوثيقٍ للتّأكُّد مِن حَقيقتها وعدم تعرُّضها للتركيب والفبركة، ونوّه لقبول البيِّنات الأخرى مثل المُراسلات والتصوير والتسجيلات الصوتية، وأوضح أديب أنّ اللجنة في انتظار تحقيق مطلوباتها المُتمثّلة في توفير مقرٍ، وتقديم دعمٍ فني وإداري لها حتى تضطلع بدورها كاملاً بالصورة المطلوبة. المادة السابقة البرهان وكير وموسيفيني يتفقون على تشكيلة آلية لتنفيذ إتفاقية سلام الجنوب… المقالة القادمة إيران تصدر بيانا هاما بشأن بدء التحالف البحري في مياه الخليج

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