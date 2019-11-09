اعتداء على حكم مباراة بجبل أولياء

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 49 مشاهدة تقدم أحد الحكام ببلاغ للشرطة أفاد في بلاغه بأنه أثناء قيامه بإدارة مباراة في كرة القدم تعدى عليه بالضرب متهمان مسببين له الأذى الجسيم بزعم انحيازه للفريق الآخر، ليتم استخراج أورنيك 8 للحكم وإسعافه لتلقي العلاج حيث أكد الطبيب تعرض الحكم للأذى الجسيم. كما أدلى حكم المباراة بأوصاف المتهمين واخطار أفراد المباحث بمتابعة أوامر القبض على مرتكبي هذه الحادثة، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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