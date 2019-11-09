قوات الدعم السريع تضبط كمية من المخدرات مهربة إلى إحدى الدول

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة تمكنت قوات الدعم السريع من ضبط كمية من المخدرات مهربة إلى إحدى الدول العربية داخل حاوية لنقل الفواكه حيث تمكن أفراد قوات الدعم السريع من القبض على المتهمين وتم فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المواد 20أ من قانون المخدرات ولا تزال التحريات مستمرة للفصل في البلاغ، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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