ايقاظ تاجر من النوم ونهبه

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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تلقت شرطة الدروشاب بلاغاً من احد المواطنين افاد في بلاغه بانه اثناء نومه امام متجره بمنطقة دردوق قام خمسة اشخاص بايقاظه من النوم وضربه بساطور مسببين له الاذى الجسيم.
وبحسب الدار ايضا تمكنوا من قص اقفال محله التجاري ونهب مبلغ 6000 جنيه كانت داخل المحل لتقوم الشرطة بزيارة المكان واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخطار افراد المباحث بمتابعة الاجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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