جثمان مواطن داخل حفرة

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة دونت شرطة اليرموك بمحلية جبل الاولياء بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على اثر العثور على جثمان شخص مجهول الهوية داخل حفرة بمزرعة شرق منطقة انقولا ليتم الاتصال بمسرح الحادث الذي قام افراده بالحضور الى مكان الحادثة وتصوير الجثمان وتحويله الى المشرحة. Advertisements وبحسب الدار، من خلال المعاينات الاولية اتضح وجود آثار ضرب بالرأس مما يدل على وجود شبهة جنائية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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