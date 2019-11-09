النيابة تتحرى في حجز طفل ووفاة والده بالحراسة

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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متابعة لتطورات البلاغ المفتوح بوفاة المواطن ابو طالب داخل حراسة قسم شرطة الثورة بورتسودان وذلك على اثر مكوثه لمدة اربعة ايام داخل الحراسة الى ان توفى الى رحمة مولاه.
وبحسب الدار ظل طفله القاصر داخل القسم طيلة الايام الاربعة دون اي اجراء قانوني مما دفع اسرته الى تحريك اجراءات حول وفاة ابنهم ابو طالب بالحراسة وحجز طفله وكانت النيابة قد تولت الاجراءات في البلاغ.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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