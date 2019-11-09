التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 24 مشاهدة متابعة لتطورات البلاغ المفتوح بوفاة المواطن ابو طالب داخل حراسة قسم شرطة الثورة بورتسودان وذلك على اثر مكوثه لمدة اربعة ايام داخل الحراسة الى ان توفى الى رحمة مولاه. Advertisements وبحسب الدار ظل طفله القاصر داخل القسم طيلة الايام الاربعة دون اي اجراء قانوني مما دفع اسرته الى تحريك اجراءات حول وفاة ابنهم ابو طالب بالحراسة وحجز طفله وكانت النيابة قد تولت الاجراءات في البلاغ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تتحرى في حجز طفل ووفاة والده بالحراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.