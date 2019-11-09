مجلس المريخ مطالب بدفع ١٥ مليار جنية خلال ساعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : هدد مدرب المريخ الفرنسي غارزيتو المريخ مجدداً بعقوبات من الاتحاد الدولي الفيفا حال عدم دفعة استحقاقات مالية تخصه وافادت مصادران مبلغ يفوق ال ١٥ مليار جنية سوداني مطالب مجلس المريخ بدفعها خلال ساعات فقط لإغلاق هذا الملف قبل أن ينتقل الي لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم الفيفا.

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