نسرين هندي في منتدى الثقافة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشارك المطربة نسرين هندي مساء غد الاحد في منتدى “مشروع الألف عنوان في الثقافة السودانية” الذي يقدم مجموعة مؤلفات الباحث والمؤلف الطيب محمد الطيب بمركز راشد دياب للفنون.

ويقدم المنتدى بحسب آخر لحظة الاستاذ أسامة شيخ ادريس ويشارك بالحديث عدد من الباحثين والمهتمين.

يذكر ان نسرين تستعد لتقديم مجموعة من الاغنيات الجديدة التي تجمعها مع عدد من الشعراء والملحنين الشباب.