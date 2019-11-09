شيبوب يقود تدريب منتخب السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفذّ منتخب الخليج 365”الجمعة” تدريبًا بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم، بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده الكرواتي زدرافكو لورغاروشيتش وطاقمه المعاون، وبحضور اللاعب شرف الدين شيبوب الذي انضم للقائمة مؤخرًا.

ويستعد المنتخب السوداني لخوض مباراته أمام ساوتومي في تصفيات أمم أفريقيا”كان”، والمقرّر لها الثالث عشر من نوفمبر الجاري.

وأجرى الجهاز الفني تمارين بدنية وتكتيكية للاعبين، وسيؤدي المنتخب تدريبًا جديدًا غدًا”السبت” بملعب الهلال.