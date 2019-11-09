بالاسماء…تجميد حسابات عدد كبير من الشركات

الخليج 365 : وجه البنك المركزي، خلال تعميم للمصارف بتجميد حسابات 42 شركة و8 أسماء عمل مملوكة لعبد الله البشير تعمل في أنشطة مختلفة، وذلك بناء على بلاغات في نيابة الأراضي السودانية. وشمل القرار تجميد حسابات شركات وأسماء عمل مملوكة لمساعد البشير سابقاً، نافع علي نافع، الذي كان من أكثر القيادات نفوذاً في حقبة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وأمر البنك المركزي بتجميد 9 شركات و11 اسم عمل تتبع للإخواني المتهم بتدمير القطاع الصحي بالسودان مأمون حميدة. ووجهت الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي كافة المصارف خلال تعميم صادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، بتجميد حسابات الشركات والأعمال المملوكة لعبد الله البشير ونافع علي نافع، ومأمون حميدة ومدها بتفاصيل المبالغ الموجودة بتلك الحسابات.

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