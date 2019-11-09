إعفاء مدير المعمل القومي من منصبه

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر وزير الصحة الاتحادية د. أكرم علي التوم قراراً بإعفاء د. عبد الله عبد الكريم مدير المعمل القومي للصحة العامة من منصبه، كما أصدر قراراً آخر بتعيين د. أبو بكر إبراهيم مديراً للمعمل القومي للصحة العامة خلفاً له، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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