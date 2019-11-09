الشيوعي يرفض تمثيل الجبهة الثورية في نسبة الـ(67%) في البرلمان

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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رفض الحزب الشيوعي تمثيل الجبهة الثورية في نسبة الـ(67%) المنصوص عليها في الاتفاق بين المجلس العسكري السابق و”قوى الحرية والتغيير”، لتشكيل المجلس التشريعي.
واتفقت قوى الحرية والتغيير في ورشة عقدت (الأربعاء) الماضي بفندق كورال، على تكوين مجالس تشريعية ولائية ومحلية لتوسيع مشاركة الولايات في الرقابة والتشريع في الفترة الانتقالية.
وأكدت مصادر، أن الورشة رفعت عدة توصيات ستناقش في اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عصر اليوم “السبت”.
وأكد المصدر أن القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف طالب في الاجتماع بمنح كل الحركات المسلحة التي تتفاوض في جوبا (50) مقعداً من نسبة الـ(33%) المخصصة للمجلس العسكري، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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