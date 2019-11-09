امرأة تضع مولودها داخل عربة قوات الدعم السريع

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 3 مشاهدة في حادثة ادهشت جميع المتواجدين امام احدى الاماكن بامدرمان تفاجأ الجميع بوجود إمرأة داهمتها آلام المخاض وقام احد المواطنين بايقاف احدى العربات التي تتبع لقوات الدعم السريع وتعمل في خدمة المواطنين. Advertisements وبحسب الدار، قام نقيب بقوات الدعم السريع بحمل الزوجة التي تعاني من آلام المخاض لايصالها الى مستشفى القابلات بام درمان وقبل وصولها الى المستشفى وضعت مولودها داخل عربة قوات الدعم السريع وتم عمل الاسعافات الاولية لها واصيالها الى المستشفى لتلقي العلاج وها هي قوات الدعم السريع تضرب اروع الامثلة للجميع بانها في خدمة المواطنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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