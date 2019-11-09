تلف محاصيل زراعية في أجزاء بمشروع الجزيرة بسبب العطش

تَسَبّبَ العطش في تلف محاصيل الذرة والقطن بترعتي (3) و(4) بأقسام ري ود الفضل وحداف بمشروع الجزيرة، وأبدى عددٌ من المُزارعين استغرابهم لحُدُوث هذا العطش، بعد أن شهدت الأقسام زيادةً كبيرةً في منسوب مياه الري بالكنارات وقنوات الري الأخرى.
وأشار مُزارعون حسب صحيفة الصيحة أمس، إلى أنّ المياه توافرت بصُورةٍ لم تَشهد لها المنطقة مثيلاً إبان زيارة عضو المجلس السيادي بروفيسور صديق تاور الى المنطقة مُؤخّراً، ونوّهوا إلى أنّه وبعد انتهاء الزيارة شحت المياه بصُورةٍ كبيرةٍ.
وأبدى المُزارعون تخوُّفهم من أن تَتَسبّب هذه المُشكلة بدخولهم في مديونيةٍ كبيرةٍ مع البنك الزراعي وبعض الشركات، وإفلاسهم وضياع مجهودهم وفقدان الدولة لمورد دخلٍ مُهمٍ من محصولي الذرة والقطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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