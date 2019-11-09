شؤون الخدمة بولاية الجزيرة تخالف قرارات مجلس الوزراء

أصدرت مدير عام ديوان شؤون لخدمة بولاية الجزيرة ثريا عبد الرحمن، عدداً من المنشورات بزيادة علاوة طبيعة العمل بعد موافقة والي الجزيرة للعاملين بديوان شؤون الخدمة ووزارة المالية من (15%) إلى (45%) من الراتب الأساسي، ولفئة المهندسين بوزارة التخطيط العمراني إلى (40%) وبقية الشرائح عدا الصحة والتعليم إلى (20%)، اعتباراً من الرابع من نوفمبر الحالي، على أن تغطي التكلفة من الاحتياطي المركز بوزارة المالية.
وأكد مصدر بوزارة المالية بحسب صحيفة الصيحة، أن هذه المنشورات مخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الأخيرة وتستند لقرارات تاريخية، وأن زيادة العلاوات تتم بعد موافقة المجلس الأعلى للأجور ويتم إنزال الزيادات للولايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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