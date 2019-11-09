طبيبة تتعرض للضرب بعد وفاة مريضة

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 25 مشاهدة تقدمت احدى الطبيبات ببلاغ لشرطة السلام بمحلية امبدة افادت في بلاغها بانها تعمل بمستشفى بدار السلام واثناء عملها احضرت احدى المريضات حيث قامت زميلتها باجراء اللازم وادخالها العنبر واثناء اجراء الفحوصات اللازمة توفيت المريضة الى رحمة الله. Advertisements وبحسب الدار، طالبت اسرة المتوفية احضار الاسعاف لهم الا انها اخبرتهم بان الاسعاف غير موجود حالياً مما ادى الى قيامهم بالتعدي عليها بالضرب لتقوم الشرطة بتدوين بلاغات في مواجهة المتهمين وبلاغ آخر لصالح شقيقة الشاكية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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