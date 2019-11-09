زوج يقتل طفلته بدلاً عن زوجته

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 15 مشاهدة تلقت شرطة حي النصر بمحلية جبل الاولياء بلاغاً من ربة منزل افادت في بلاغها بان الزوج”…” قام بضرب طفلته البالغة من العمر تسعة اشهر بعصا مما ادى الى وفاتها. Advertisements وتعود تفاصيل الجريمة بحسب الدار وذلك اثناء محاولة الزوج ضرب زوجته الا العصاء اخطأت الزوجة لتصيب الطفلة التي توفيت في الحال ليتم تدوين بلاغ بالحادثة وتحويل جثمان الطفلة للمشرحة وتدوين بلاغ في مواجهة الزوج تحت المادة 130 من القانون الجنائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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