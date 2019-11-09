التأمين الصحي: 2020 عام للتحول “الإلكتروني” في كل القطاع

نظم الصندوق القومي للتأمين الصحي لقطاعات الشرق “القضارف، البحر الأحمر وكسلا”، ورشة التقييم الذاتي بالتضامن مع منظمة الصحة العالمية لمراجعة وتطبيق الجودة بمفهومها الواسع.
وقال المدير التنفيذي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر د. أحمد عبد ربه خلال مخاطبته افتتاح الورشة التي تستمر لـ(3) أيام ببورتسودان بحسب صحيفة الصيحة، إن البرنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية، وأكد عزم ولايته بأن تكون في مصاف الولايات في تطبيق الجودة بمفهومها الواسع.
من جهته، قال ممثل المدير العام للتأمين الصحي القومي د. عبد الفتاح أحمد، إن الورشة لها بُعدها في مستقبل التأمين الصحي، وأعلن أن العام 2020 سيشهد “تحولاً إلكترونياً” في كل عمل التأمين الصحي، ودعا عبد الفتاح إلى الاهتمام بالشرائح الضعيفة خاصة “بائعات الشاي وعُمال النظافة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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