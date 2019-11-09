غندور”: انشغلت الحكومة بتمكين كوادرها عن قضايا المواطن المعيشية ونقف مع شعبنا في رفضه لرفع الدعم

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور ابراهيم غندور: ان الحكومه انشغلت عن قضايا المواطن المعيشيه و جعلت كل هدفها تمكين كوادرها.

وقد تضاعفت تكلفة المعيشه و ارتفع التضخم و تضاعفت الاسعار، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

مضيفاً: بان الحكومه تبشرنا باتفاقها مع صندوق النقد و البنك الدوليين و تشير بخجل عن نيتها رفع الدعم

نقول ان المؤتمر الوطني يرفض رفع الدعم في ظل الظروف المعيشيه التي يعيشها المواطن الان.

ونقف مع شعبنا في رفضه لرفع الدعم رفع الدعم مطلوب ولكن بتوقيت مناسب وفي ظروف اقتصادية خلاف الحالية، فالوضع الاقتصادي سيء جدا حاليا.

وقال “غندور” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الجمعة: أي حديث عن رفع الدعم في الوقت الحالى هو مزيد انفجار للوضع على الشعب والبلاد واقتصادها.

Advertisements

انصح حكومة حمدوك بالانتاج والانتاجية وتخفيض الدولار الجمركي لاقل من 8 دولار وفتح الاستيراد والتصدير بالموارد الذاتية للقطاع الخاص.

مردفاً: شركة واحدة خاصة سودانية تصدر منتج (واحد) لحوم مذبوحة لمصر بمبلغ مليار دولار سنويا لما لا نقوم بتصدير لحوم مذبوحة لخمسة دول بمبلغ 5 مليار دولار ونزيد الجهود في الصادرات الاخري وضبط وترشيد الصرف الحكومي.

فالوفرة هي التى تحسن الاقتصاد ومعاش الناس.

روشتة البنك الدولي مرفوضة عندنا تماما ولا تتناسب مع دولة بها موارد متنوعة ومتجددة مثل السودان.

وفي الأثناء صرح وزير المالية في حكومة “حمدوك” ابراهيم البدوي ل “رويترز” الجمعة، أن السودان يحتاج إلى 5 مليارات دولار دعما للميزانية لمنع انهيار الاقتصاد، وان احتياطيات النقد الأجنبي تكفي لتمويل الواردات (لأسابيع) فقط، الامر الذي خلق إحباطا في أوساط الرأي العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)