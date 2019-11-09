البرهان وموسيفيني وسلفا يتّفقون على آلية لتنفيذ السلام بالجنوب

اِتّفقَ رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس اليوغندي يوري موسيفيني ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، خلال القمة الثلاثية بالقصر الرئاسي بعنتيبي أمس، على تشكيل آلية من السودان ويوغندا الضامنيْن لتنفيذ اِتفاقية سلام جنوب السودان والأطراف الجنوبية المُوقّعة، للإشراف عليها ومُتابعة تنفيذ بُنُودها.

وجاءت القِمّة بمُبادرة من البرهان ودعوة من موسيفيني وحضرها زعيم المُعارضة بجنوب السودان رياك مشار بالإضافة للمبعوث الكيني الخاص لدولة الجنوب ستيفن كالونزي، وأوضح الزعماء الثلاثة في ختام القمة، أنّها جرت في أجواءٍ سادها الود والإخاء، ونوّه البيان الختامي لضرورة استكمال البنود والمهام المُتعلِّقة بالترتيبات الأمنية وهياكل الحكم بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

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وتم الاتفاق على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية (100) يوم أُخرى اِعتباراً من 12 نوفمبر الحالي، إضافةً لمُراجعة ومُتابعة التّقدُّم الذي أُحرز خلال الـ(50) يوماً من بدء فترة التمديد.

وذكر البيان حسب صحيفة الصيحة، أنّ القمة اتّفقت على قيام الدول الأربع الأعضاء في (الإيقاد) والتي شاركت في قمة عنتيبي، بتَقديم طَلبٍ لـ(الإيقاد) للبت في وضع رياك مشار.

وحَثّ الزعماء الثلاثة، المُجتمع الدولي للاستمرار في دعم تنفيذ هذه الاتفاقية، والمُساهمة في دعم مشروعات التنمية بجنوب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)