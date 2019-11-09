حالة من الرعب والخوف عاشها ركاب طائرة بدر بمطار القاهرة

عاش ركاب طائرة بدر السودانية في الرحلة رقم “684” المتوجهة للعاصمة المصرية القاهرة لحظات عصيبة ومرعبة وصلت الى حد الخوف والتوتر والقلق، وذلك عندما اخطر كابتن الطائرة عد وصوله لمطار القاهرة الركاب بربط حزام الامان استعداداً للهبوط، الا انه واجه مشاكلفي الهبوط اجبرته على التحليق مجدداً الى ارتفاع عال وسط قلق وترقب وخوف من الركاب استمر لاكثر من ربع ساعة .

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واعلن بعدها القائد ان الطائرة واجهت مشكلة حالت دون هبوطها تمثلت في عدم خروج العجلات تمهيداً للهبوط، وبعد ثلث ساعة تقريباً من الخوف والرعب اعلن القائد ان المؤشرات اشارت الى استجابة عجلات الطائرة استعداداً للهبوط بمطار القاهرة وهي المحاولة التي نجحت بسلام وسط تصفيق من الركاب بعد الشعور الذي انتباهم بالقلق والرعب خوفاً من تحطم الطائرة.

ووفقاً للدار، فان طائرة بدر كانت تحمل وفد من الصحفيين والاعلاميين المشاركين في الملتقى الاعلامي الثاني الذي ينظمه النادي الدولي للاعلام الرياضي يوم الخميس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)