انفجار دانة على نظامي ووفاته

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : حوادث 49 مشاهدة دونت شرطة عطبرة بلاغاً تحت المادة 51 اجراءات وذلك على اثر البلاغ الذي تلقته من احد زملائه النظاميين. Advertisements افاد في بلاغه بحسب الدار، بان احد زملائه النظاميين كان يمارس التدريبات العسكرية بمنطقة الدروة وافنجرت فيه دانة لتجرى محاولات لاسعافه الا انه توفى الى رحمة مولاه ليتم تحويل الجثة للكشف الطبي لتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثة لذويهابعد اكتمال الاجراءات القانونية وتشييعه في موكب حزين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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