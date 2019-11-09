مدير جامعة الجزيرة: مديونية الجامعة بلغت (58) مليون جنيه

كَشفَ مدير جامعة الجزيرة البروفيسور محمد طه يوسف، أنّ مديونية الجامعة بلغت (58) مليون جنيه، وأنها تعتمد على الهِبَات. Advertisements وأكّد في تصريحات إعلامية، أنّه ستتم مُراجعة لهيكل الجامعة الذي وَصَفَهُ بالمُتخلِّف، وقال إنّ الجامعة بها (18) مجلساً بمُخصّصاتها ويتم استنساخ المُؤسّسات للمُجاملات والتّرضيات، وأشار إلى أنّ ميزانية وجبة الإفطار للاجتماع الواحد لمجلس الأساتذة تصل لأكثر من (300) ألف جنيه، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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