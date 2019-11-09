الجبهة الثورية تتمسّك بإشراكها في تعيينات الولاة والمجلس التشريعي

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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أكّدت الجبهة الثورية، التزامها بالدخول في المُباحثات التي ستُقام بجوبا عاصمة جنوب السودان يوم 21 نوفمبر الحالي حسب الاتفاق الذي وُقِّع مع الوفد الحكومي مُؤخّراً، وشدّدت على ضرورة الالتزام بالاتفاق المُوَقّع مع الحكومة الشهر الماضي، خَاصّةً فيما يتعلّق بإشراكها ضمن الولاة المدنيين وعُضوية المجلس التشريعي.
وقال القيادي بالجبهة محمد إبراهيم بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الجبهة مُتمسِّكةٌ بإعلان جوبا، وأضاف بأنّ خَرق الاتّفاق يعني الرجوع إلى المربع الأول، وأكد أنّ الثورية لم تتوصّل لاتفاقٍ على تجاوُز نص الولاة والمجلس التشريعي.
ووأضح إبراهيم أنّ الجبهة ترفض أيِّ خرقٍ لاتّفاق إجراءات بناء الثقة الذي وقِّع الشهر الماضي مع الوفد الحكومي المفوض، وتابع بأنّ تعيين الولاة والمجلس دُون مُشاركتهم يعني نقض العهود والمواثيق، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبولٍ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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