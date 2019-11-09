مفاجأة.. الفنان مهندس زراعي

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة كان الفنان المعروف أبو بكر سيد في معية وفد صحفي وإعلامي كبير وقف على مشروعات الشيخ الراجحي بولاية نهر النيل.. أبو بكر أحيا حفلاً راقياً بمقر المشروع.. المفاجأة أن الحضور اكتشفوا أن أبا بكر مهندساً زراعياً.. وقدم كثيراً من الرؤي والأفكار عند جولة الوفد ووقوفه على المشروعات.. أبو بكر غنى بالعود كما لم يغن من قبل، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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