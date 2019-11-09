تأجيل محاكمة البشير بسبب المولد النبوي الشريف

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة علمت الدار بان محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن احمد البشير تم تأجيلها الى جلسة 1411/ 2019 الجاري وذلك نسبة للمولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم الاخير للمولد النبوي وخاطب قاضي المحكمة الجهات المختصة برفع الحصانة عن المراجع العام وذلك من اجل مثوله كشاهد اخير في قضية الدفاع. Advertisements وأكد عضو هيئة الدفاع الاستاذ محمد الحسن الامين وفقاً لآخر لحظة، بانهم سوف يقومون بمتابعة الاجراءات المتعلقة بقضية الدفاع وذلك عبر لجنة الدفاع المكونة من عدد من المحامين في قضية الدفاع عن الرئيس المخلوع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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