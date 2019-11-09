غندور: حكومة حمدوك تطبق سياسات البنك الدولي لتمكين كادرها…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، إبراهيم غندور، في منصة فيسبوك: “المؤتمر الوطني يرفض رفع الدعم في ظل الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن الآن”. مضيفاً: “نقف مع شعبنا في رفضه لرفع الدعم”.

وقطع وزير مالية السلطة الانتقالية، إبراهيم البدوي، بإبقاء الدعم في موازنة 2020 رغم إقراره بصعوبات اقتصادية كبيرة تعترض عمل الوزارة.

واتهم غندور حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بتطبيق سياسات البنك الدولي، والانصراف لتمكين كادرها على حساب الإصلاح الاقتصادي، وحل الضوائق المعيشية. المادة السابقة سودانية (24) تقدم (بيت الجالوص) المقالة القادمة التغيير تطالب بدمج عدة وزارات في وزارة واحدة….

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