عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 9 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

الصيحة تتحصّل على تفاصيل المعتقلين بسجن كوبر

إصابة أحمد هارون بقطع غضروف الركبة وخضوعه لعملية بالسلاح الطبي

تعرّض آدم الفكي لذبحة قلبية واسنداد ثلاثة من شرايين القلب

المالية: نحتاج 5″ مليارات دولار لتفادي انهيار اقتصادي

الكشف عن شبهات فساد مليارية بشركات الكهرباء

الحرية والتغيير تدفع بوثيقة لقانون الصحافة والنشر الإلكتروني

تلف محاصيل زراعية في أجزاء بمشروع الجزيرة بسبب العطش

الجريدة

مليونية لتشييع النعيم وسط هتافات نزار كتلو الكيزان

قوات الدفاع الشعبي تهدّد بحريق شامل لن ينجو منه أحد

الصحة تطالب بالتدّخل العاجل للسيطرة على حمى الضنك بالشرق

البرهان يشهد صلح بين التميراب والعبابدة بنهر النيل

الجبهة الثورية تتمسّك بإشراكها في تعيينات الولاة والمجلس التشريعي

الشرطة: نزار النعيم تمّ فصله عن العمل نهاية أكتوبر الماضي

اخر لحظة

هارون يخضع لعملية جراحية ويضرب عن الطعام

اليدوي : نحتاج 5 مليارات دولار لتفادي انهيار الاقتصاد

الدفاع الشعبي يحذر من تسليم البشير للجنائية

شبهات فساد بمليارات الدولارات بشركات الكهرباء

الراي العام

وزير المالية : نحتاج الى 5 مليارات دولار لمنع انهيار الاقتصاد

الدفع الشعبي تهدد بحريق شامل حال تسليم البشير الى الجنائية

لجنة فض الاعتصام : لانتوقع اشكالات في رفع الحصانات

زفد رفيع برئاسة البرهان لحضور الصلح بين قبيلتين بنهر النيل

التيار

مصادر للتيّار: قرار مرتقب بحلّ حزب المؤتمر الوطنيّ

تحقيقات في فساد بالكهرباء وشبهات بمليارات الدّولارات

تشييع جثمان الشرطي نزار النعيم وسط هتافات شهيد الحقّ

وزير المالية: احتياطات النقد الأجنبي تكفي لتمويل الواردات لأسابيع

وزير الزراعة يفتتح معرض الزهور

مبعوث سلفاكير للتيار : الاتحاد الأفريقي يتعهّد بدعم وساطة جوبا لتحقيق السلام في السودان

أمريكا تعب!ر عن استيائها لتأجيل تشكيل حكومة جنوب السودان لـ 3″ أشهر

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الانتباهة

فساد بمليارات الدولارات في شركات الكهرباء

المالية: احتياطات النقد الأجنبي تكفي لأسابيع

تجاوزات خطيرة في أراضي النيل الأبيض

سيول تغمر الطريق القومي بورتسودان الخرطوم

مهلة لمنتصف يناير القادم لإكمال الاتفاق حول سد النهضة

حوجة عاجلة لـ 5″ مليارات دولار لمنع الانهيار الاقتصادي

جامعة الجزيرة تفتح ملف قتل طلاب دارفور عام 2012

نبيل أديب: حتى الآن لم يثبت لنا أنّ الشرطي نزار تمّ اغتياله

أخبار اليوم

هتافات ومطالبات بالقصاص في تشييع النظامي السابق نزار النعيم بعد وفاته بالقاهرة.

وزير المالية يفجرها داوية : نحتاج «5» مليارات دولار دعما للميزانية لمنع إنهيار الإقتصاد.

الإعلان عن فتح خطة 2012م بالحلفايا وتشكيل لجنة مختصة في المخالفات والفساد.

المجلس السيادي يكلف البروفيسور تاور بملف الخطة الإسكانية بالحلفاية

عاصم البلال يكتب : في بربر بين حقول الراجحي الزراعية.

السوداني

وزير المالية: زيادة رواتب العاملين بنسبة 100% إبريل المقبل

البدوي: نحتاج إلى 5″ مليارات والنقد الأجنبي يكفي لأسابيع

أسرة هارون تحذّر من تعرّض حياته للخطر

لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام: لا نتوقّع إشكالات في مسألة رفع الحصانة

الراجحي : لا نصدّر إنتاجنا من القمح والأعلاف لخارج السودان

قوى الحرية تدعو لفضح تجربة الإنقاذ

لجنة المعلمين: جهات متفلّتة تثير الفوضى بالمدارس

الوطن

آلاف يشيعون جثمان نزار النعيم وتوضيح هام من الشرطة

الدفاع الشعبي يهدد بحريق شامل حال تسليم البشير للجنائية

وجدي: اتفاق السلام سيطبق على كافة المستويات

“نبيل أديب” يطالب بحماية شهود فض الاعتصام

حبوب أبو نجمة تؤدي بحياة عشرات الفتيات السودانيات

اليوم التالي

وزير المالية: نحتاج لـ “5” مليارات دولار لتفادي انهيار الاقتصاد

تشييع جثمان الشرطي نزار النعيم وسط هتافات “شهيد الحق”

الدفاع الشعبي “المحلول” يهدد بحريق شامل حال تسليم البشير للجنائية

“الجبهة الثورية” تتمسك بإشراكها في تعيينات الولاة و المجلس التشريعي

وجدي صالح: اتفاق السلام سيطبق على كافة المستويات