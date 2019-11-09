بالصورة..الغربال يواصل تمارين التأهيل ويقترب من خط النهاية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” عن اقتراب لاعب المريخ محمد عبد الرحمن من إكمال برنامجه التأهيلي بدولة قطر للتعافي من إصابة في الرباط مؤخرًا.
ويواصل اللاعب الشهير بـ”الغربال” تنفيذ البرنامج الذي وضعه الطبيب بأكاديمية اسبيتار الرياضية، والذي يشمل أداء تدريباتٍ صباحية ومسائية.
وبحسب مصدر مقرّب من اللاعب فإنّه يركّز على إنهاء برنامجه التأهيلي وفق المطلوب حتى يكون جاهزًا للمرحلة المقبلة، دون الاهتمام لما يدور في الوقت الراهن حول مستقبله.
ويكتنف الغموض استمرارية محمد عبد الرحمن مع المريخ بعد نهاية عقده مؤخرًا في أكتوبر الماضي، ففي وقتٍ أشارت أنباء إلى أنّه بات قريبًا من الانتقال لخوض تجربة احترافية جديد، أعلن بالمقابل نادي المريخ تمسّكه باللاعب ورغبته في تجديد تعاقده.
وسابقًا، أعلن نادي المريخ عن تكفّل رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال بملف محمد عبد الرحمن خلال أقرب وقتٍ ممكن.
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