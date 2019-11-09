تحذير وإنذار من نادي القوة الجويّة للمريخ السوداني

الخليج 365 :

وجّه نادي القوة الجويّة العراقي تحذيرًا إلى نادي المريخ عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم، مطالبًا بعودة اللاعب بكري عبد القادر والانضمام إلى تحضيرات الفريق على أسرع ما يكون.

وبكري عبد القادر كان قد انضم إلى نادي القوة العراقي لمدة عامٍ عن طريق الإعارة بعد تمديد عقده مع المريخ السوداني لعامين في صفقة بلغت”140″ ألف دولار.

وفي أكتوبر المنصرم، عاد اللاعب الشهير بـ”العقرب” إلى الخرطوم بسبب الملاريا الخبيثة بجانب عدم إيفاء نادي القوة العراقي بالالتزامات المالية تجاهه.

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وبحسب الاتفاق، فإنّ بكري عبد القادر كان من المنتظر أنّ يتسلّم مبلغ وقدره”70″ ألف دولار وفقًا للعقد مقسّمة على مقدم عقد ورواتب.

واكتفى نادي القوة الجوية في منح المريخ مبلغ”70″ ألف دولار قيمة إرسال بطاقة اللاعب بكري المدينة الذي استلم”30″ ألف دولار نظير تجديد تعاقده لعامين.

وقالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ النادي العراقي هدّد بالدفع بشكوى رسمية ضد اللاعب وفسخ التعاقد.

ويحتلّ القوة الجويّة المرتبة الثانية في روليت الدوري العراقي برصيد سبع نقاط، ويشارك في منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.