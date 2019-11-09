توقف عمليات بيع وشراء الدولار بعد تصريحات وزير المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين) عن توقف عمليات البيع والشراء في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) صباح السبت. وقال متعاملون في النقد الأجنبي أن التجار يتوقعون زيادات كبيرة في أسعار الدولار بعد تصريحات وزير المالية إبراهيم البدوي التي قال فيها أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يكفي لأسابيع. وأضاف تاجر: (المواطنون أحجموا عن البيع لأنهم ينتظرون أسعار جديدة تزيد من أرباحهم، بينما يترقب التجار ويتفادون الشراء خوفاً من الشراء بأسعار عالية تكبدهم خسائر فادحة حال هبوط سعر الدولار في الأيام القادمة).

وكشفت الجولة عن ثبات سعر الدولار – بسبب الركود – في (٧٨.٧٠٠) جنيهاً للشراء فى مقابل (٨٧.٥٠٠) جنيها لسعر البيع.وتوقف سعر الريال السعودي في (٢٠.٧٠٠) للبيع فى مقابل (٢٠.٩٠٠) لسعر الشراء. المادة السابقة الأسد يشن هجوما حادا على أردوغان مجددا ويكشف عن “أمر خطير” المقالة القادمة ”الراجحي” : لا نصدّر إنتاجنا من القمح والأعلاف لخارج السودان

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