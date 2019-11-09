إصابة 38 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال شرقي قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بإصابة 38 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابات مختلفة، منها 16 بالرصاص الحي، في مناطق مختلفة شرقي قطاع غزة.

وقد توافد الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في الجمعة الـ 82 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أطلق عليها المنظمون جمعة “مستمرون”.

ووفقا لوكالة “معا” الفلسطينية، فقد أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز صوب المشاركين الذين أشعلوا إطارات السيارات مقابل مخيمي العودة برفح وخان يونس. RT المادة السابقة أنصار الله تسقط “طائرة تجسس” قبالة نجران جنوب غربي أنصار الله تسقط “طائرة تجسس” قبالة نجران جنوب غربي السعودية المقالة القادمة رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تطالب أوروبا بأن تتعلم “لغة القوة”

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