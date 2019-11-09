سودانية (24) تقدم (بيت الجالوص

اتفقت قناة سودانية 24 وكاتب المسلسل الاذاعي “بيت الجالوص” البروفيسور علي بلدو، والسيناريست والكاتب الصحفي معاوية السقا، على تحويل المسلسل لعمل تلفزيوني من اخراج الدكتور ابو بكر الشيخ، يبث في شهر رمضان المقبل.

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وقد اتفق الجانبان على كل التفاصيل المتعلقة برؤية العمل في نسخته التلفزيونية، ومن المنتظر ان يتم توقيع العقود خلال الايام المقبلة.

ويتناول هذا المسلسل بحسب آخر لحظة، الفساد وعلاقته بالاعلام، وقد بثت منه الاذاعة عدة حلقات قبل ان يصدر قرار بايقافه من مدير الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون الاسبق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)