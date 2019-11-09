يقدم المطرب الشاب إياد جنيدابي مساء اليوم ليلة غنائية بمسرح دار اتحاد الفنانين، يقدم خلالها مجموعة من اغنياته الخاصة لاول مرة، وذلك في حضور عدد من كبار المطربين والموسيقيين والشعراء والنقاد. Advertisements وبحسب آخر لحظة، سيتم خلال الليلة تكريم ضيف شرف اليلة الشاعر الكبير ابراهيم الرشيد، وقد اعلنت قناة النيل الازرق حضورها وتسجيل الحفل وبثه خلال هذا الاسبوع في سهرة خاصة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إياد يقدم تجربته على مسرح الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.