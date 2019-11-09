لجنة التحقيق في فض الاعتصام: لا نتوقع إشكالات في مسألة رفع الحصانة

توقّعت لجنة التحقيق المستقلة في فض الاعتصام بالقيادة العامة عدم مواجهتها لأي إشكاليات في مسألة رفع الحصانة إذا ما تطلب الأمر، في وقت أكدت فيه الحفاظ على سرية معلومات التحقيقات.

وقال رئيس اللجنة نبيل أديب بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة في حالة اجتماعات ومشاورات مستمرة، مشيراً إلى أن أشرطة الفيديو تحتاج لتوثيق للتأكد من حقيقتها وعدم تعرضها للتركيب والفبركة، مشيراً إلى قبول البينات الأخرى مثل المراسلات والتصوير والتسجيلات الصوتية.

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وأوضح أديب أن اللجنة في انتظار تحقيق مطلوباتها المُتمثّلة في توفير مقر، وتقديم دعم فني وإداري لها حتى تضطلع بدورها كاملاً بالصورة المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)