نسرين في منتدى الثقافة السودانية

تشارك المطربة نسرين هندي مساء غد الاحد في منتدى “مشروع الألف عنوان في الثقافة السودانية” الذي يقدم مجموعة مؤلفات الباحث والمؤلف الطيب محمد الطيب بمركز راشد دياب للفنون. ويقدم المنتدى بحسب آخر لحظة الاستاذ أسامة شيخ ادريس ويشارك بالحديث عدد من الباحثين والمهتمين. Advertisements يذكر ان نسرين تستعد لتقديم مجموعة من الاغنيات الجديدة التي تجمعها مع عدد من الشعراء والملحنين الشباب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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