التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ان ولاية شمال كطردفان تعد من الولايات الغنية بمواردها الطبيعية والزراعية، مشيراً الى اسهاماتها المقدرة في الصادرات السودانية خاصة في مجالات قطاع الثروة الحيوانية والمحصولات الزراعية المتمثلة في محصول الفول والصمغ العربي بانواعه المخنلفة والكركدي والسمسم وحب البطيخ. Advertisements واطلع مدني خلال لقائه بمكتبه بالوزارة وفقاً لآخر لحظة، والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله، على مجمل الاوضاع بالولاية وتعرف على انشطة ومشروعات الولاية الصناعية والتجارية، ونادى عباس بضرورة وتعظيم القيمة المضافة لتلك المنتجات، مبيناً ان سوق محصول الابيض يشكل نافذة تسويقية مهمة تدعم الاقتصاد الوطني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني: موارد شمال كردفان داعمة للاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.