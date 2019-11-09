خطة لإنشاء مدن صناعية جديدة بالخرطوم

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن خطة لإنشاء مدن صناعية جديدة، في وقت أكدت فيه إلزام التجار بوضع ديباجة علي المنتج للتأكد من سلامته وجودته.
وقال وزير الصناعة المكلف للولاية تاج الدين عثمان سعيد، أن المناطق الصناعية لم تجد الإهتمام بالصورة المطلوبة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تم عمل دراسات كاملة لتأهيل المناطق الصناعية الموجودة من خلال توفير الكهرباء والطرق والمياه، كاشفاً عن إنشاء مدن صناعية في الجيلي وغرب أمدرمان.
مؤكداً بحسب آخر لحظة، العمل على جعل المنتجات المحلية تنافس الخارجية في جودتها، وأكد إن الرقابة علي الدقيق تحتاج لتدخل من الأجهزة الأمنية لإحكامها وضبطها إبتداء من خروجها من المطاحن وحتي وصولها للمخابز.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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