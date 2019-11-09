لجنة المعلمين: جهات متفلتة تثير الفوضى بالمدارس

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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حذرت لجنة المعلمين من وجود جهات متفلتة قالت إنها تقف وراء الاعتداء على المعلمين وإثارة الفوضى بالمدارس، وقال رئيس اللجنة ياسين عبد الكريم لمصادر، إن هذه الجهات المتفلتة هدفها تشويه صورة لجان المقاومة بالأحياء وإظهارهم على أنهم يثيرون الفتن بالمؤسسات التعليمية.
مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، على أن لجان المقاومة عندما دخلت لبعض المدارس كانت بغرض التشاور مع إدارات المدارس في تقديم الخدمات وصيانة المدارس بعد أن شكا أولياء الأمور من تحصيل الرسوم المتكررة لأغراض الصيانة الذي أنهك الأسر، مشيراً إلى أن تجمع المهنيين قرر وضع حدود لتلك الظاهرة بمنع لجان المقاومة من دخول المؤسسات التعليمية إلا عبر لجنة المعلمين وممثليها بالأحياء، وأكد عبد الكريم أن تلك الخطوة تأتي في إطار سد الذرائع ودفع الشبهات عن لجان المقاومة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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