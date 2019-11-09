التاريخ: 09-نوفمبر-2019
4 مشاهدة
شيّعت حشود ضخمة جثمان الشرطي الراحل، نزار النعيم، إلى مقابر أحمد شرفي بأمدرمان، وسط هتافات”شهيد الحق”، وطالبت الحشود بالقصاص العادل.
وهتف المشيعون بشعاراتٍ” نزار شاهد عيان..قتلوا الكيزان”،”نزار شهيد الحقّ”،”الدم قصاد الدم لو حتى مدنية”.
وتوفى الشرطي نزار النعيم على نحوٍ مفاجئ، الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة في ظروفٍ غامضة.
وسابقًا، كان الشرطي نزار النعيم قد أكّد امتلاكه لأدّلة بشأن فضّ اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي. ونعى تجمّع المهنيين وفاة الشرطي السابق، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات وفاته منذ محاكمته والتعدي على منزله وحتى سفره إلى مصر.
وكانت مناطق عدّة بالخرطوم، قد شهدت اندلاع احتجاجاتٍ بعد إعلان وفاة الشرطي نزار النعيم، وأضرم المحتجون النار، وأغلقوا شوارع رئيسية.
وشكّل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس الأول بحسب صحيفة السوداني، لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، مطالبًا باتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة التفاصيل كاملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع مهيب لجثمان “الشرطي” نزار النعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.