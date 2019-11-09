تشييع مهيب لجثمان “الشرطي” نزار النعيم

شيّعت حشود ضخمة جثمان الشرطي الراحل، نزار النعيم، إلى مقابر أحمد شرفي بأمدرمان، وسط هتافات”شهيد الحق”، وطالبت الحشود بالقصاص العادل.

وهتف المشيعون بشعاراتٍ” نزار شاهد عيان..قتلوا الكيزان”،”نزار شهيد الحقّ”،”الدم قصاد الدم لو حتى مدنية”.

وتوفى الشرطي نزار النعيم على نحوٍ مفاجئ، الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة في ظروفٍ غامضة.

وسابقًا، كان الشرطي نزار النعيم قد أكّد امتلاكه لأدّلة بشأن فضّ اعتصام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي. ونعى تجمّع المهنيين وفاة الشرطي السابق، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل بشأن ملابسات وفاته منذ محاكمته والتعدي على منزله وحتى سفره إلى مصر.

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وكانت مناطق عدّة بالخرطوم، قد شهدت اندلاع احتجاجاتٍ بعد إعلان وفاة الشرطي نزار النعيم، وأضرم المحتجون النار، وأغلقوا شوارع رئيسية.

وشكّل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس الأول بحسب صحيفة السوداني، لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، مطالبًا باتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة التفاصيل كاملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)